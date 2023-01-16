Січень, 16 в 11:47

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в ході триденних перемовин в Анкарі вдалося змусити РФ визнати необхідність повернути в Україну важкопоранених.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Лубінця, Україна зараз намагається довести росіянам, що стосовно поранених треба дотримуватися Женевської конвенції, яку ратифікували і Україна, і Росія.

Зараз дивляться

– При чому російська сторона погоджується, що ми повинні діяти виключно на підставі Женевської конвенції. Відкриваємо цей документ і читаємо статтю 110, де вказано, що важкопоранені віддаються іншій стороні без жодних умов, і проводиться не обмін пораненими, а репатріація, – зазначив він.

Лубінець додав, що у списку поранених українських захисників, переданому РФ для цієї репатріації, налічується 800 імен. Також там вказано, що госпіталізація може відбуватися в нейтральну країну, яку погодили країна, що тримає в полоні, та держава, до якої військовослужбовці належать.

– Ми пояснили це російській стороні. Не скажу, що вони вже погодилися й починають виконувати, але визнали, що це дійсно є в Женевській конвенції. Ми разом це перевірили прямо у ході спілкування, – наголосив він.

Омбудсмен також розповів, що Туреччина підтвердила готовність забирати наших поранених, лікувати та повертати додому.