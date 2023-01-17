17 января в шести областях Украины применены аварийные отключения
На утро 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины, особенно в утренний и вечерний пики потребления.
Как отмечают в НЭК Укрэнерго, это является следствием массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.
В настоящее время всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки.
Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины.
Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах – локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 328-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Укрэнерго