Январь, 17 в 11:13

На утро 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины, особенно в утренний и вечерний пики потребления.

Как отмечают в НЭК Укрэнерго, это является следствием массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

В настоящее время всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки.

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Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины.

Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах – локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 328-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укрэнерго