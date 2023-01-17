17 січня в шести областях України застосовані аварійні відключення
Станом на ранок 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі України, особливо в ранковий та вечірній піки споживання.
Як наголошують у НЕК Укренерго, це є наслідком масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі.
Нині всім операторам систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу.
Через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення в шести областях України.
Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах – локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Укренерго