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Факти / Україна

17 січня в шести областях України застосовані аварійні відключення

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
17 січня в шести областях України застосовані аварійні відключення
Фото: Pexels

Станом на ранок 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі України, особливо в ранковий та вечірній піки споживання.

Як наголошують у НЕК Укренерго, це є наслідком масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Нині всім операторам систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу.

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Через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення в шести областях України.

Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах – локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укренерго

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