Январь, 17 в 18:07

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что Киев направил ноту протеста белорусскому МИДу после того, как пропаганда режима Александра Лукашенко придумала сюжет о якобы вербовке наемников диппредставительством.

Он отметил, что обычно не комментирует антиукраинскую пропаганду в Беларуси, ведь жалко тратить время на “борьбу с ветряными мельницами”.

– Но не могу удержаться и не прокомментировать очередное “дно” белорусской пропаганды, которое 16.01.2022 г. на первом канале БТ обычному белорусскому зрителю “подарила” одна из самых известных после августа 2020 года пропагандистов – Екатерина Тихомирова, – написал посол.

Он пояснил, что в сюжете утверждается, что посольство Украины в Беларуси – это якобы центр для вербовки и отправки наемников на войну с Россией.

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– Для “подтверждения” этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы “повоевать” там, и рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Собственно, слова грузина о его желании, пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное вранье, манипуляции и лицемерие, – рассказал Кизим.

Эти действия он назвал очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском “компрометирующих” материалов для провокаций против дипломатического представительства Украины.

Фото: Котько Наталья