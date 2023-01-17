“Дно” пропаганди: Україна надіслала МЗС Білорусі ноту протесту

Січень, 17 в 18:07

Посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що Київ надіслав ноту протесту білоруському МЗС після того, як пропаганда режиму Олександра Лукашенка вигадала сюжет про нібито вербування найманців диппредставництвом.

Він зазначив, що зазвичай не коментує антиукраїнську пропаганду в Білорусі, адже шкода витрачати час на “боротьбу з вітряками”.

– Але не можу втриматись і не прокоментувати чергове “дно” білоруської пропаганди, яке 16.01.2022 р. на першому каналі БТ звичайному білоруському глядачеві “подарувала” одна з найвідоміших після серпня 2020 року пропагандистів – Катерина Тихомирова, – написав посол у себе в Facebook.

Він пояснив, що в сюжеті стверджується, що посольство України в Білорусі – це нібито центр для вербування і відправки найманців на війну з Росією.

Зараз дивляться

– Для “підтвердження” цього в сюжеті з’являється якийсь грузин Георгій Заракішвілі, який за допомогою посольства намагається потрапити в Україну, щоб “повоювати” там, і розповідає про це білоруським спецслужбам, які його затримали. Власне слова грузина про його бажання, мабуть, єдина правда в цьому сюжеті. Все інше брехня, маніпуляції та лицемірство, – розповів Кизим.

Ці дії він назвав “черговим сплеском антиукраїнської істерії та пошуком “компрометуючих” матеріалів для провокацій” проти дипломатичного представництва України.

Фото: Котько Наталья