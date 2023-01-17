До 31 января будет готов перечень из трех кандидатов на должность директора НАБУ – Шмыгаль

Январь, 17 в 17:57

До 31 января будет готов список из трех отобранных кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что уже пройдено пять из девяти этапов конкурса на занятие должности директора НАБУ.

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— Правительство озабочено возможностью затягивания этого процесса. Кандидатам осталось выполнить практическое задание, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с Конкурсной комиссией. Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января представить список из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ, — сказал он.

Также, по словам Шмыгаля, в ближайшее время начнется первый в истории нашей независимости конкурсный отбор судей в Конституционный суд.

Он подчеркнул, что для Украины важно своевременно и в полном объеме выполнить свою “домашнюю работу” на пути к членству в ЕС. Первая оценка выполненных требований состоится уже в феврале этого года в ходе саммита Украина-ЕС.