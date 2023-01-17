До 31 січня буде готовий перелік із трьох кандидатів на посаду директора НАБУ – Шмигаль

Січень, 17 в 17:57

До 31 січня буде готовий перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що вже пройдено п’ять із дев’яти етапів конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

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– Уряд стурбований можливістю затягування цього процесу. Кандидатам залишилося виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій і відповідну співбесіду з Конкурсною комісією. Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ, – сказав він.

Також, за словами Шмигаля, невдовзі розпочнеться перший в історії нашої незалежності конкурсний відбір суддів до Конституційного суду.

Він наголосив, що для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою “домашню роботу” на шляху до членства в ЄС. Перша оцінка виконаних вимог відбудеться вже у лютому цього року в ході Саміту Україна-ЄС.