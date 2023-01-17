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Факты / Україна

Оккупанты совершают рейды для поиска дезертиров на оккупированных территориях — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты усиливают поисковые мероприятия дезертиров на временно захваченных территориях.

Так, под предлогом поиска украинских диверсантов захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 17 января.

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Кроме этого, оккупанты пытаются изолировать население оккупированной части Херсонщины от доступа к альтернативным источникам информации.

— Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов, — сообщили в Генштабе.

За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

– Наши защитники уничтожили вражеский самолет Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили два пункта управления, район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию, — говорится в сообщении.

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Источник: Генштаб ВСУ
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