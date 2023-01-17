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Факти / Україна

Окупанти здійснюють рейди для пошуку дезертирів на окупованих територіях – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють пошукові заходи дезертирів на тимчасово захоплених територіях.

Так, під приводом пошуку українських диверсантів загарбники здійснюють рейди по населених пунктах Херсонської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 17 січня.

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Крім цього, окупанти намагаються ізолювати населення окупованої частини Херсонщини від доступу до альтернативних джерел інформації.

– Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв’язок лише російських операторів, – повідомили у Генштабі.

Протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

– Наші захисники знищили ворожий літак Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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