Окупанти здійснюють рейди для пошуку дезертирів на окупованих територіях – Генштаб
Російські окупанти посилюють пошукові заходи дезертирів на тимчасово захоплених територіях.
Так, під приводом пошуку українських диверсантів загарбники здійснюють рейди по населених пунктах Херсонської області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 17 січня.
Крім цього, окупанти намагаються ізолювати населення окупованої частини Херсонщини від доступу до альтернативних джерел інформації.
– Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв’язок лише російських операторів, – повідомили у Генштабі.
Протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
– Наші захисники знищили ворожий літак Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію, – йдеться у повідомленні.