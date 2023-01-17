Январь, 17 в 14:09

Служба безопасности Украины идентифицировала сотрудника ФСБ, что координировал карательные органы захватчиков во время оккупации Херсона.

Как установили представители СБУ, речь идет о кадровом сотруднике 3 отдела 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергее Синицыне с позывным Сабир.

Чиновник еще в марте прибыл во временно захваченный областной центр, чтобы формировать карательные органы местной оккупационной администрации.

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В составе так называемой временной оперативной группы №8 Сергей Синицын принимал непосредственное участие в создании подконтрольного Москве “главного управления МВД Херсонской области”.

– Именно это псевдообразование выполняет задачи Кремля относительно массовых репрессий против жителей захваченных районов Юга Украины, – объясняют в СБУ.

По данным ведомства, Сергей Синицын лично согласовывал назначение руководителей и “оперсостава” оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды.

В частности, Службой безопасности Украины уже зафиксированы факты похищения и пыток людей.

Кроме того, известно, что злоумышленник занимался созданием российского агентурного аппарата для разведывательно-подрывной деятельности в регионе, пытаясь вербовать для этого бывших правоохранителей и местных чиновников.

– По указанию Сабира те должны были выявлять и “сливать” агрессору места нахождения участников движения сопротивления, – добавляют в СБУ.

Правоохранители выяснили, что российская агентура благодаря собственным связям “выходила” на жителей подконтрольной украинским властям территории, чтобы собирать информацию о подразделениях Сил обороны.

По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу Днепра.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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