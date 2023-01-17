СБУ вирахувала ФСБшника, який наказував викрадати та катувати людей у Херсоні

Січень, 17 в 14:09

Служба безпеки України ідентифікувала співробітника ФСБ, який координував каральні органи загарбників під час окупації Херсону.

Як встановили представники СБУ, ідеться про кадрового співробітника 3 відділу 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Сергія Сініцина з позивним Сабір.

Посадовець ще в березні прибув до тимчасово захопленого обласного центру, щоб формувати каральні органи місцевої окупаційної адміністрації.

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У складі так званої временной оперативной группы №8 Сергій Сініцин брав безпосередню участь у створенні підконтрольного Москві “главного управления МВД Херсонской области”.

– Саме це псевдоутворення виконує завдання Кремля щодо масових репресій проти жителів захоплених районів Півдня України, – пояснюють у СБУ.

За даними відомства, Сергій Сініцин особисто погоджував призначення керівників та “оперскладу” окупаційного органу, а потім координував їхні каральні рейди.

Зокрема, Службою безпеки України вже зафіксовано факти викрадення та катування людей.

Крім того, відомо, що зловмисник займався створенням російського агентурного апарату для розвідувально-підривної діяльності в регіоні, намагаючись вербувати для цього колишніх правоохоронців та місцевих чиновників.

– За вказівкою Сабіра ті мали виявляти та “зливати” агресору місця перебування учасників руху опору, – додають у СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що російська агентура завдяки власним зв’язкам “виходила” на жителів підконтрольної українській владі території, щоб збирати інформацію про підрозділи Сил оборони.

За оперативними даними, під час звільнення Херсону представник ФСБ разом з іншими російськими загарбниками втік на лівий берег Дніпра.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нині тривають комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.

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