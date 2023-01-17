Январь, 17 в 15:44

17 января Укрзализныця запустила пробный рейс из закарпатского города Рахов в румынский поселок Валя-Вишеулуй.

Курсировать этот поезд начнет завтра, 18 января.

Расстояние между городом Рахов и поселком Валя-Вишеулуй, которое составляет почти 22 километра, поезд будет преодолевать дважды в сутки.

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В пути поезд будет 35 минут и еще час в вагонах будет продолжаться таможенное и пограничное оформление.

К слову, железнодорожное сообщение Украины с Румынией было приостановлено в конце 2020 года, а на этом участке рейсы отменили еще 17 лет назад, поэтому восстановления рейсов очень ждали местные.

– По ту сторону границы живут такие же украинцы, как мы, потому что когда-то нас разделили границей. Чтобы попасть в Румынию и встретиться с нашими родственниками, нам нужно было преодолевать лишние 300 километров – доехать до ближайшего пункта пропуска Дяково и обратно. Теперь нашей радости нет предела, – говорит житель села Деловое Василий Шорбан.

Укрзализныця протестировала рейс Рахов – Валя-Вишеулуй: как будет курсировать поезд в Румынию / 8 фотографий

Чтобы восстановить этот пассажирский рейс, железнодорожники потратили почти 150 млн грн. на строительство пути, нескольких мостов и ремонт станций.

Еще более 170 млн грн Укрзализныце стоил поезд (кстати, украинского производства, – Ред.).

– Поезд имеет три вагона первого и второго класса. В нем 179 мест. В вагонах есть пандусы, они удобны людям с инвалидностью. Купить билеты можно онлайн. Их стоимость от 181 до 300 грн в зависимости от класса, – рассказал Фактам ICTV член правления Укрзализныци и руководитель пассажирского направления Александр Перцовский.

Как будет курсировать поезд Рахов — Валя-Вишеулуй (Румыния)

Начиная с 18 января, поезда будут отправляться из Рахова в 06:10 и 14:10 и прибывать в Валю-Вишеулуй в 07:45 и 15:45 соответственно.

Из Вали-Вишеулуй поезда будут отправляться в 11:45 и 18:15 и прибывать в Рахов в 12:20 и 18:50 соответственно.

Фото: Светлана Ковбица, Вадим Шишканыч