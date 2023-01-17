Січень, 17 в 15:44

17 січня Укрзалізниця запустила пробний рейс із закарпатського міста Рахів до румунського селища Валя-Вішеулуй.

Курсувати цей потяг почне вже завтра, 18 січня.

Відстань між містом Рахів та селищем Валя-Вішеулуй, що становить майже 22 кілометри, поїзд долатиме двічі на добу.

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У дорозі потяг буде 35 хвилин та ще годину в вагонах триватиме митне та прикордонне оформлення.

До слова, залізничне сполучення України з Румунією було припинене наприкінці 2020 року, а на цій ділянці рейси скасували ще 17 років тому, тож на відновлення рейсів неабияк чекали місцеві.

– По той бік кордону живуть такі ж українці, як ми, бо колись нас розділили кордоном. Щоб потрапити до Румунії та зустрітися з нашими родичами, нам треба було долати зайві 300 кілометрів – доїхати до найближчого пункту пропуску Дякове та назад. Тепер нашій радості немає меж, – каже житель села Ділове Василь Шорбан.

Укрзалізниця випробувала рейс Рахів – Валя-Вішеулуй: як курсуватиме потяг до Румунії / 8 фотографий

Щоб відновити цей пасажирський рейс, залізничники витратили майже 150 млн грн на будівництво колії, кількох мостів та ремонт станцій.

– Потяг має три вагони першого та другого класу. У ньому 179 місць. У вагонах є пандуси, вони зручні для людей з інвалідністю. Купити квитки можна онлайн. Їхня вартість від 181 до 300 грн залежно від класу, – розповів Фактам ICTV член правління Укрзалізниці та керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський.

Як курсуватиме потяг Рахів – Валя-Вішеулуй (Румунія)

Починаючи з 18 січня, потяги відправлятимуться з Рахова о 06:10 та 14:10 та прибуватимуть до Валі-Вішеулуй о 07:45 та 15:45 відповідно.

Із Валі-Вішеулуй поїзди відправлятимуться об 11:45 та 18:15 та прибуватимуть до Рахова о 12:20 та 18:50 відповідно.