Есть только росТВ: оккупанты на Херсонщине остановили трансляцию украинских каналов
В трех населенных пунктах временно захваченных территорий Херсонской области российские захватчики остановили трансляцию всех украинских телеканалов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 17 января.
Согласно данным украинской стороны, речь идет о селах Заводовка и Каиры, а также о поселке Горностаевка.
Там, отмечают в Генштабе ВСУ, теперь транслируется только российское телевидение.
По состоянию на 17 января российские войска не прекращают терроризировать гражданское население на Херсонском направлении.
В частности, под минометным и артиллерийским огнем в течение суток находились районы населенных пунктов Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 328-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.