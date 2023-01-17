Январь, 17 в 7:25

В трех населенных пунктах временно захваченных территорий Херсонской области российские захватчики остановили трансляцию всех украинских телеканалов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 17 января.

Согласно данным украинской стороны, речь идет о селах Заводовка и Каиры, а также о поселке Горностаевка.

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Там, отмечают в Генштабе ВСУ, теперь транслируется только российское телевидение.

По состоянию на 17 января российские войска не прекращают терроризировать гражданское население на Херсонском направлении.

В частности, под минометным и артиллерийским огнем в течение суток находились районы населенных пунктов Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 328-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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