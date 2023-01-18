Подобається це комусь в Кремлі чи ні, Росії доведеться виконувати мирну формулу – МЗС
Москва категорично не зацікавлена в мирі. На цьому наголосив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Він відреагував на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який заявив, що про мирний план президента Володимира Зеленського “не може бути й мови”.
– Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, “перемир’я на Різдво”, очікування на “реальні” пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні, – написав він.
Ніколенко запевнив, що наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ.
– Україна отримала широку міжнародну підтримку Формули миру президента Зеленського. Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу, – наголосив він.
Нагадаємо, що у листопаді на саміті G20 президент Володимир Зеленський озвучив 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні.
Йдеться про виведення військ РФ, звільнення всіх полонених і депортованих, радіаційну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку, енергетичну безпеку тощо.