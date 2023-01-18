Москва категорично не зацікавлена в мирі. На цьому наголосив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він відреагував на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який заявив, що про мирний план президента Володимира Зеленського “не може бути й мови”.

– Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, “перемир’я на Різдво”, очікування на “реальні” пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні, – написав він.

Ніколенко запевнив, що наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ.

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– Україна отримала широку міжнародну підтримку Формули миру президента Зеленського. Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу, – наголосив він.

Нагадаємо, що у листопаді на саміті G20 президент Володимир Зеленський озвучив 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні.

Йдеться про виведення військ РФ, звільнення всіх полонених і депортованих, радіаційну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку, енергетичну безпеку тощо.