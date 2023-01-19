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Факты / Україна

США выделяют $125 млн на восстановление энергосистемы Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
електроенергія
Фото: Depositphotos

Администрация Байдена выделяет $125 млн на электрические детали и другие материалы, чтобы помочь ремонтным бригадам в Украине восстановить энергосистему после ударов РФ.

Об этом заявила руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Эти деньги планируется использовать для обеспечения резервного питания киевских систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения. Финансирование также поможет пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого жизненно важного энергетического оборудования.

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В USAID уточнили, что 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

Напомним, что предыдущая помощь USAID в области энергетики после начала полномасштабной войны включала поставку 1415 генераторов для обеспечения тепла и освещения в школах, больницах и других объектах по всей Украине.

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