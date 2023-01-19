США виділяють $125 млн на відновлення енергосистеми України

Січень, 18 в 23:43

Адміністрація Байдена виділяє $125 млн на електричні деталі та інші матеріали, щоб допомогти ремонтним бригадам в Україні відновлювати енергосистему після ударів РФ.

Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Ці гроші планується використати для забезпечення резервного живлення київських систем водопостачання та централізованого теплопостачання. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого життєво важливого енергетичного обладнання.

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У USAID уточнили, що $125 млн буде виділено у рамках додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.

Нагадаємо, що попередня допомога USAID в галузі енергетики після початку повномасштабної війни включала постачання 1415 генераторів для забезпечення тепла та освітлення у школах, лікарнях та інших об’єктах по всій Україні.