Январь, 18 в 18:34

Оснащение Украины вооружением нужно значительно увеличить для того, чтобы достичь мирного решения войны путем переговоров, поскольку в настоящее время наступил переломный момент.

Об этом во время выступления в Давосе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он выразил осторожность относительно того, снимет ли Германия запрет на отправку своих боевых танков Leopard в Украину, но отметил, что надеется, что Берлин, по крайней мере, одобрит их передачу. Он напомнил, что консультации еще продолжаются.

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Кроме танков, по словам генсекретаря НАТО, Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и брони, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что существующее оружие продолжит функционировать.

По его словам, ситуация вдоль линии фронта стабилизировалась в последние недели. Однако он указал на длительные упорные бои в восточном городе Бахмут, которые, по его словам, показали важность предоставления большего количества оружия для поддержки Украины.