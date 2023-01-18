Січень, 18 в 18:34

Оснащення України озброєнням треба значно збільшити для того, щоб досягти мирного вирішення війни шляхом переговорів, оскільки наразі настав переломний момент.

Про це під час виступу в Давосі повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він висловив обережність щодо того, чи зніме Німеччина заборону щодо відправлення своїх бойових танків Leopard в Україну, але зазначив, що сподівається, що Берлін принаймні схвалить їх передачу. Він нагадав, що консультації ще тривають.

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Крім танків, за словами генсекретаря НАТО, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони та броні, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що існуюча зброя продовжить функціонувати.

За його словами, ситуація вздовж лінії фронту стабілізувалася за останні тижні. Проте він вказав на тривалі запеклі бої в східному місті Бахмут, які, за його словами, показали важливість надання більшої кількості зброї для підтримки України.