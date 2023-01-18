Агрессия РФ должна потерпеть неудачу, чтобы российская война в Украине закончилась – Шольц

Январь, 18 в 17:52

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией – неизменна, и добавил, что РФ явно потерпела неудачу в достижении своих империалистических целей.

Об этом он сказал во время своего спецобращения на Всемирном форуме в Давосе в среду, 18 января.

Канцлер выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Киевской области, где погибли 14 человек, в том числе министр внутренних дел Украины, а также отметил, что российская война “повлияла на всех”.

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– Россия уже полностью потерпела неудачу в достижении своих империалистических целей. Украина защищает себя с огромным успехом и впечатляющим мужеством, – подчеркнул он.

По его словам, ФРГ продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется для завершения этой войны.

– Для того, чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Именно поэтому мы поставляем Украине вооружение, консультируясь с нашими партнерами, – резюмировал Олаф Шольц.

Он добавил, что прошлый год стал поворотным для немецкой политики, так как Берлин отказался от зависимости от российских угля, газа и нефти.