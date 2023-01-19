Пентагон просит силы США в Южной Корее предоставить Украине вооружение

Январь, 19 в 12:54

Министерство обороны США попросило свои войска, дислоцированные в Южной Корее, предоставить Украине оборудование, которое помогло бы в войне против России.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечено, что ВС США имеют в Южной Корее около 28 500 военнослужащих.

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– Это никак не повлияет на наши операции и нашу способность выполнять непоколебимые обязательства по защите нашего союзника, Республики Корея, – заявил спикер ВС США полковник Исаак Тейлор.

США отказались предоставить более подробную информацию, в том числе о том, какие типы оборудования и сколько было запрошено или уже передано.

Заявление появилось после того, как ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты перенаправляют боеприпасы из Израиля и Южной Кореи в Украину для использования в войне против России.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что тесно координирует свои действия с Соединенными Штатами для поддержания боеготовности.

Политика Южной Кореи состоит в том, чтобы не поставлять Украине летальное оружие. Сеул пытается избегать конфронтации с РФ из-за экономических причин и из-за влияния, которое Москва может иметь на Северную Корею.

Американский чиновник заявил в ноябре, что Вашингтон ведет переговоры с Южной Кореей о покупке артиллерийских снарядов для отправки в Украину, хотя Сеул настаивает, что конечным пользователем боеприпасов должны быть Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о воздушной угрозе – вражеских ракетах и дронах.