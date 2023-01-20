Не хватает кадров: оккупанты ищут по объявлениям работников на ЗАЭС

Январь, 20 в 16:04

Оккупантам не хватает персонала на ЗАЭС, поэтому они дошли до того, что ищут “специалистов” по объявлениям.

Об этом сообщает Энергодар.

— Из-за кадрового голода на Запорожской АЭС рашисты открыли набор “специалистов”, публикуя объявления о “вакансиях”. Своих профессиональных атомщиков не хватает, а украинских, которые согласились на сотрудничество с фейковой АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС, – критически мало, – говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики ищут персонал узкоспециализированной атомной профессии: операторов реакторного отделения, машинистов двигателя внутреннего сгорания, специалистов по ремонту реакторно-турбинного оборудования.

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– Все эти специальности нуждаются в профильном образовании и опыте, без которых просто нельзя работать на крупнейшей атомной станции в Европе. Но оккупанты беспокоятся лишь о количестве персонала, а о качестве, похоже, речь не идет, — добавляют в Энергодаре.

Кроме того, рашисты ездят по квартирам оставшихся верными Украине атомщиков, пытаясь заставить их работать.