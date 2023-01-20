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Факты / Україна

Не хватает кадров: оккупанты ищут по объявлениям работников на ЗАЭС

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Запорізька АЕС

Оккупантам не хватает персонала на ЗАЭС, поэтому они дошли до того, что ищут “специалистов” по объявлениям.

Об этом сообщает Энергодар.

— Из-за кадрового голода на Запорожской АЭС рашисты открыли набор “специалистов”, публикуя объявления о “вакансиях”. Своих профессиональных атомщиков не хватает, а украинских, которые согласились на сотрудничество с фейковой АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС, – критически мало, – говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики ищут персонал узкоспециализированной атомной профессии: операторов реакторного отделения, машинистов двигателя внутреннего сгорания, специалистов по ремонту реакторно-турбинного оборудования.

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– Все эти специальности нуждаются в профильном образовании и опыте, без которых просто нельзя работать на крупнейшей атомной станции в Европе. Но оккупанты беспокоятся лишь о количестве персонала, а о качестве, похоже, речь не идет, — добавляют в Энергодаре.

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Кроме того, рашисты ездят по квартирам оставшихся верными Украине атомщиков, пытаясь заставить их работать.

Источник: УНИАН
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