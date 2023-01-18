Январь, 18 в 16:31

После деоккупации Запорожской АЭС и Энергодара понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств и возобновления работы станции.

Об этом сообщили в НАЭК Энергоатом.

— Это время также необходимо для проведения специалистами Энергоатома проверки состояния оборудования, сооружений атомной станции и прилегающей территории. Сейчас рашисты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередачи повреждены, кроме одной, через которую станция получает из Украины питание на собственные нужды, – говорится в сообщении.

В то же время, Росатому не хватает персонала, поскольку украинские патриоты отказываются сотрудничать с оккупантами, а компетенций российских специалистов не хватает для организации полноценной работы ЗАЭС.

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— Из-за простоя ЗАЭС и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования. Ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии. Станция не производит электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы (около 100 МВт на собственные нужды), — сообщили в Энергоатоме.

В случае повреждения последней линии, соединяющей ЗАЭС с украинской энергосистемой, станция перейдет в режим блэкаута и включатся дизель-генераторы.

В таком состоянии ЗАЭС работала пять раз после вражеских обстрелов, однако ни разу не произошло отключения дизель-генераторов, что несет риск ядерной или радиационной аварии.

Фото: Энергоатом