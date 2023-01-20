Бракує кадрів: окупанти шукають за оголошеннями працівників на ЗАЕС

Січень, 20 в 16:04

Окупантам не вистачає персоналу на ЗАЕС, тож вони дійшли до того, що шукають “фахівців” за оголошеннями.

Про це повідомляє Енергодар.

– Через кадровий голод на Запорізькій АЕС рашисти відкрили набір “фахівців”, публікуючи оголошення про “вакансії”. Своїх професійних атомників не вистачає, а українських, які зголосилися на співпрацю з фейковою АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, – критично мало, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники шукають персонал вузькоспеціального атомного фаху: операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згоряння, фахівців з ремонту реакторно-турбінного устаткування тощо.

Зараз дивляться

– Всі ці спеціальності потребують профільної освіти і досвіду, без яких просто не можна працювати на найбільшій атомній станції в Європі. Але окупанти переймаються лише кількістю персоналу, а про якість, схоже, не йдеться, – додають у Енергодарі.

Крім того, рашисти їздять по квартирах атомників, котрі залишилися вірними Україні, намагаючись змусити їх працювати.