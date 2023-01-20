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Факти / Україна

Бракує кадрів: окупанти шукають за оголошеннями працівників на ЗАЕС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Запорізька АЕС

Окупантам не вистачає персоналу на ЗАЕС, тож вони дійшли до того, що шукають “фахівців” за оголошеннями.

Про це повідомляє Енергодар.

– Через кадровий голод на Запорізькій АЕС рашисти відкрили набір “фахівців”, публікуючи оголошення про “вакансії”. Своїх професійних атомників не вистачає, а українських, які зголосилися на співпрацю з фейковою АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, – критично мало, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники шукають персонал вузькоспеціального атомного фаху: операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згоряння, фахівців з ремонту реакторно-турбінного устаткування тощо.

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– Всі ці спеціальності потребують профільної освіти і досвіду, без яких просто не можна працювати на найбільшій атомній станції в Європі. Але окупанти переймаються лише кількістю персоналу, а про якість, схоже, не йдеться, – додають у Енергодарі.

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Крім того, рашисти їздять по квартирах атомників, котрі залишилися вірними Україні, намагаючись змусити їх працювати.

Джерело: УНІАН
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