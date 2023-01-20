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Факты / Україна

Гул, взрыв, огонь! Дети дрожали и плакали! — воспитательница детсада в Броварах о трагедии

Валентина Летяк, редактор ленты
Вихователька Тетяна Опрей з дитячого садочка в Броварах

Воспитательница Татьяна Опрей из детского сада в Броварах, на территорию которого 18 января упал вертолет, рассказала о том страшном моменте и как спасала детей.

— Дети сели завтракать и услышали гул…потом взрыв, вокруг огонь! Сразу сказали детям идти в укрытие, начали обуваться… Прибежал мой муж, вернулась одна из мам. Детей было в группе шестеро, обулись и стали спускаться вниз…Выбиты двери в музыкальном зале, горели шторы. Выскочили во двор, горит елка…увидели хвост вертолета…мы спустились в укрытие, а оттуда детей уже забирали родители, — вспоминает женщина пережитое, как страшный сон.

Говорит, что успокаивала детей как могла, но огонь их очень напугал:

— Вот так тело дрожало (эмоционально показывает на себе). Начали плакать! Родители прибегали раздетые. Отец один прибежал, обнял меня, руки целовал…

По ее словам, другим группам досталось больше — дети спасались через балкон, но очень помогали жители соседних домов.

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— Они хватали малышей через забор и забирали в свои квартиры. Мы потом искали детей, — добавляет воспитательница.

Ирина, мама маленького Тимофея, успела отойти от детсада метров за 200, когда услышала взрыв. Она быстро вернулась, но вход в группу, которая находилась на втором этаже, горел. К счастью, детей на тот момент уже вывели, и женщина нашла сына в соседнем доме.

Мальчик, который сейчас с мамой в больнице, рассказал, что его подбросило взрывной волной, а когда падал, ударился о тумбочку.

Женщина очень благодарна воспитателям за то, что не растерялись и вывели всех детей из садика.

В результате авиакатастрофы в Броварах 18 января погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

Пострадали 25 человек, среди них 11 — несовершеннолетние.

Среди погибших — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

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Фото: скрин видео Суспільного

Источник: Суспільне
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