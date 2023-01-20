Січень, 20 в 12:59

Вихователька Тетяна Опрей з дитячого садочка в Броварах, на територію якого 18 січня впав гелікоптер, розповіла про ту страшну мить і як рятувала дітей.

– Діти сіли снідати і почули гул…потім вибух, навколо вогонь! Відразу сказали дітям йти в укриття, почали взуватися…Прибіг мій чоловік, повернулася одна з мам. Дітей було в групі шестеро, взулися і почали спускатися вниз…Вибиті двері в музичній залі, горіли штори. Вискочили на двір, горить ялинка…побачили хвіст гвинтокрила…ми спустилися в укриття, а звідти дітей вже забирали батьки, – згадує жінка пережите, як страшний сон.

Каже, що заспокоювала дітей як могла, але вогонь їх дуже налякав:

– Ось так тіло тремтіло (емоційно показує на собі). Почали плакати! Батьки прибігали роздягнені. Батько один прибіг, обняв мене, руки цілував…

За її словами, іншим групам дісталося більше – діти рятувалися через балкон, але дуже допомагали мешканці сусідніх будинків.

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– Вони хапали малюків через паракан і забирали у свої квартири. Ми потім шукали дітей, – додає вихователька.

Ірина, мама маленького Тимофія, встигла відійти від дитсадка метрів на 200, коли почула вибух. Вона швидко повернулася, але вхід до групи, яка розташовувалася на другому поверсі, палав. На щастя, дітей на той момент вже вивели, і жінка знайшла сина в сусідньому будинку.

Хлопчик, який зараз з мамою в лікарні, розповів, що його підкинуло вибуховою хвилею, а коли падав, вдарився об тумбочку.

Жінка дуже вдячна вихователям за те, що не розгубилися і вивели всіх дітей із садочка.

Внаслідок авіакатастрофи в Броварах 18 січня загинули 14 людей, зокрема одна дитина.

Постраждали 25 осіб, серед них 11 – неповнолітні.

Серед загиблих – міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Фото: скрін відео Суспільного