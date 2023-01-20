Январь, 20 в 19:47

Временное исполнение обязанностей глави Нацполиции возложено на Ивана Выгивского.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 20 января.

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— Начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Иван Выгивский будет временно исполнять обязанности главы Национальной полиции Украины, — говорится в сообщении.

Ивану Выгивскому 42 года. Он возглавил полицию Киева в августе 2021 года. У правоохранителя звание генерала полиции третьего ранга.

18 января по решению правительства глава Нацполиции Игорь Клименко занял должность заместителя главы МВД. Кабмин возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел Украины после гибели главы МВД.

Напомним, с утра 18 января в Броварах Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На борту вертолета находилось руководство МВД – министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.