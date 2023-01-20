Січень, 20 в 19:47

Тимчасове виконання обов’язків голови Нацполіції покладено на Івана Вигівського.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що відповідне рішення Кабмін ухвалив сьогодні, 20 січня.

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— Від сьогодні начальник ГУ Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції України, – йдеться у повідомленні.

Івану Вигівському 42 роки. Він очолив поліцію Києва в серпні 2021 року. Правоохоронець має звання генерала поліції третього рангу.

18 січня за рішенням уряду голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника глави МВС. Кабмін поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ України після загибелі очільника МВС.

Нагадаємо, зранку 18 січня в Броварах Київської області на територію дитячого садка впав вертоліт. На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.