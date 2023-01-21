Январь, 20 в 23:14

Решение о поставках танков Leopard 2 в Украину будет принято в ближайшее время, но в Берлине еще не знают, как это решение будет выглядеть.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопросы журналистов по итогам восьмого Рамштайна.

— Впечатление, которое иногда возникает, что есть единая коалиция, а Германия ее блокирует — ошибочное. Многие союзники говорят, что они разделяют взгляды, которые я представил сегодня. Есть веские причины за предоставление (танков, — Ред.) и есть веские причины против. И в свете общей военной ситуации, которая длится уже почти год, надо очень тщательно взвешивать все за и против, — сказал Писториус.

Он добавил, что в немецком правительстве нет страхов относительно этого решения, но в то же время чиновники “являются ответственными за наши народы в Германии и Европе, и мы должны сбалансировать все за и против”.

Сейчас смотрят — Я уверен, что решение будет принято в ближайшее время, но я не знаю когда, и я не знаю, как это решение будет выглядеть, — добавил министр обороны Германии. Напомним, 20 января состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной, как заседание в формате Рамштайн. Главные события и заявления по итогам восьмого Рамштайна — читайте на Фактах ICTV. Читайте Украина получит возможность для контрнаступления весной, ВСУ нужны танки — Остин

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