Украине осталось разблокировать предоставление партнерами истребителей и дальнобойных ракет — Кулеба

Январь, 19 в 18:28

Украине удалось разблокировать предоставление партнерами почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе.

Он отметил, что принятие решений по поставкам оружия требует времени, но в конце концов Украина получает все, о чем просит.

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— Мы получаем все, о чем просим, кроме двух крупных вещей, которые еще не были разблокированы — западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде, – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, в начале полномасштабной войны почти все разговоры с потенциальными странами-поставщиками начинались с отрицания, особенно когда речь шла о самых сложных видах оружия.

В качестве примера он привел Швецию и ее решение предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer.

Еще одним разблокированным вопросом глава МИД считает предоставление танков, что требовало значительных усилий дипломатии.

– Мы видим, как вещи ускоряются. Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты – я абсолютно убежден в этом, – наш перечень наиболее востребованного оружия будет завершен, — подытожил министр.

Напомним, что 19 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о намерениях передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer и 50 БМП Stridsfordon 90.