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Факты / Світ

Первый гуманитарный конвой ООН прибыл на территорию близ прифронтового Соледара

Анастасия Гевко, редактор ленты
ООН
Фото: Depositphotos

В пятницу, 20 января, первая колонна с гуманитарной помощью ООН достигла районов, удерживаемых Украиной, недалеко от прифронтового восточного города Соледар.

Об этом сообщил спикер ООН Йенс Лаэрке, пишет CNN.

Отмечается, что транспортные средства в колонне доставляют еду, воду, гигиенические наборы и медицинские принадлежности более чем 800 людям, которые остаются в городе и остро нуждаются в гуманитарной помощи.

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– Сегодня утром по местному времени наши коллеги в Украине добрались к подконтрольным правительству районам вблизи Соледара на востоке Донецкой области с гуманитарным конвоем из трех грузовиков, чтобы поддержать более 800 человек, которые остаются в общинах вокруг Соледара, – сообщил Лаэрке на пресс-брифинге в Женеве.

Издание подчеркивает, что ситуация в Соледаре остается непонятной – на прошлой неделе Россия заявила, что якобы “захватила” небольшой городок Соледар после недель упорных боев, но Украина опровергла это заявление.

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Источник: CNN
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