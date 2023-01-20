Январь, 20 в 17:01

В пятницу, 20 января, первая колонна с гуманитарной помощью ООН достигла районов, удерживаемых Украиной, недалеко от прифронтового восточного города Соледар.

Об этом сообщил спикер ООН Йенс Лаэрке, пишет CNN.

Отмечается, что транспортные средства в колонне доставляют еду, воду, гигиенические наборы и медицинские принадлежности более чем 800 людям, которые остаются в городе и остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Сейчас смотрят – Сегодня утром по местному времени наши коллеги в Украине добрались к подконтрольным правительству районам вблизи Соледара на востоке Донецкой области с гуманитарным конвоем из трех грузовиков, чтобы поддержать более 800 человек, которые остаются в общинах вокруг Соледара, – сообщил Лаэрке на пресс-брифинге в Женеве. Издание подчеркивает, что ситуация в Соледаре остается непонятной – на прошлой неделе Россия заявила, что якобы “захватила” небольшой городок Соледар после недель упорных боев, но Украина опровергла это заявление. Читайте В британской разведке рассказали о ситуации в Бахмуте и Соледаре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter