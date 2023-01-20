Січень, 20 в 17:01

У п’ятницю, 20 січня, перша колона з гуманітарною допомогою ООН досягла районів, утримуваних Україною, неподалік від прифронтового східного міста Соледар.

Про це повідомив речник ООН Єнс Лаерке, пише CNN.

Зазначається, що транспортні засоби в колоні доставляють їжу, воду, гігієнічні набори та медичне приладдя понад 800 людям, які залишаються в місті і гостро потребують гуманітарної допомоги.

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– Сьогодні вранці за місцевим часом наші колеги в Україні дісталися підконтрольних уряду районів поблизу Соледару на сході Донецької області з гуманітарним конвоєм із трьох вантажівок, щоб підтримати понад 800 людей, які залишаються в громадах навколо Соледару, – повідомив Лаерке на прес-брифінгу в Женеві.

Видання підкреслює, що ситуація в Соледарі залишається незрозумілою – минулого тижня Росія заявила, що нібито “захопила” невелике містечко Соледар після тижнів запеклих боїв, але Україна заперечила цю заяву.