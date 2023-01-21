Оборудование ЗАЭС деградирует, РФ не может запустить ни один блок — Энергоатом

Январь, 21 в 14:13

Из-за острого дефицита кадров Россия пока не может ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре.

Как сообщает Энергоатом, страна-агрессор заблокировала доступ на станцию почти 1,5 тыс. украинских работников, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС или другим предприятием Росатома, а собственных кадров России не хватает.

Поэтому, “чтобы улучшить собственное положение, захватчики ищут для ЗАЭС “новых” атомщиков на территории РФ” и предлагают будущим работникам квартиры жителей Энергодара, которые выехали из оккупированного города.

Сейчас смотрят Запуску блоков мешает также постепенная деградация специализированного оборудования из-за несоблюдения температурного режима. — Однако активность оккупантов проявляется в другом: вокруг энергоблоков Запорожской АЭС и сухого хранилища отработанного ядерного топлива они продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения. Такие действия россиян являются категорически недопустимыми и нарушают все имеющиеся нормы ядерной и радиационной безопасности, — говорят в Энергоатоме. Читайте Не хватает кадров: оккупанты ищут по объявлениям работников на ЗАЭС На восстановление полноценной работы Запорожской АЭС после деоккупации понадобится не менее двух месяцев. Источник: Енергоатом

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