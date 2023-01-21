Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оборудование ЗАЭС деградирует, РФ не может запустить ни один блок — Энергоатом

Валентина Летяк, редактор ленты
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Из-за острого дефицита кадров Россия пока не может ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре.

Как сообщает Энергоатом, страна-агрессор заблокировала доступ на станцию почти 1,5 тыс. украинских работников, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС или другим предприятием Росатома, а собственных кадров России не хватает.

Поэтому, “чтобы улучшить собственное положение, захватчики ищут для ЗАЭС “новых” атомщиков на территории РФ” и предлагают будущим работникам квартиры жителей Энергодара, которые выехали из оккупированного города.

Сейчас смотрят

Запуску блоков мешает также постепенная деградация специализированного оборудования из-за несоблюдения температурного режима.

— Однако активность оккупантов проявляется в другом: вокруг энергоблоков Запорожской АЭС и сухого хранилища отработанного ядерного топлива они продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения. Такие действия россиян являются категорически недопустимыми и нарушают все имеющиеся нормы ядерной и радиационной безопасности, — говорят в Энергоатоме.

Читайте
Не хватает кадров: оккупанты ищут по объявлениям работников на ЗАЭС

На восстановление полноценной работы Запорожской АЭС после деоккупации понадобится не менее двух месяцев.

Источник: Енергоатом

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка