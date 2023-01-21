Обладнання ЗАЕС деградує, РФ не може запустити жоден блок – Енергоатом

Січень, 21 в 14:13

Через гострий дефіцит кадрів Росія наразі не може ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі.

Як повідомляє Енергоатом, країна-агресор заблокувала доступ на станцію майже 1,5 тис. українським працівникам, котрі відмовились отримувати російські паспорти і підписувати договір із фейковим АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС чи іншим підприємством Росатома, а власних кадрів Росії бракує.

Тому, “аби поліпшити власне становище, загарбники шукають для ЗАЕС “нових” атомників на території РФ” та пропонують майбутнім працівникам квартири жителів Енергодару, які виїхали з окупованого міста.

Зараз дивляться Запуску блоків заважає також поступова деградація спеціалізованого обладнання через недотримання температурного режиму. – Однак активність окупантів проявляється в іншому: навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива вони продовжують зводити укріплення і будувати військові споруди. Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки, – кажуть в Енергоатомі. Читайте Бракує кадрів: окупанти шукають за оголошеннями працівників на ЗАЕС На відновлення повноцінної роботи Запорізької АЕС після деокупації знадобиться щонайменше два місяці. Джерело: Енергоатом

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