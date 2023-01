Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить боевые танки Leopard сразу после полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте заместитель министра иностранных дел Украины, экс-посол в Германии Андрей Мельник.

По его словам, Киев обратился к Берлину по поводу танков еще в начале марта 2022 года, а сегодня уже 334-е сутки войны. В связи с этим Мельник призвал Германию ускорить процесс предоставления танков Leopard.

Он также обнародовал письмо в адрес немецкого правительства, в котором перечислены виды вооружения, о которых просила Украина, включая танки.

Just a kind reminder: Ukraine officially asked Germany to supply Leopard tanks on 3 March 2022, on the 7th day after russia started a war of annihilation against the Ukrainian statehood &????????nation. Today is the 334th day of barbarian????????war. Maybe it’s time to speed up this process? pic.twitter.com/C3N2C6pelT

В комментарии газете Financial Times он назвал аргументы Берлина в вопросе танков “надуманными и неубедительными”.

Замминистра добавил, что такой стратегический шаг, как предоставление танков, позволит украинской армии выбить российские оккупационные войска из Украины в 2023 году и освободить все временно оккупированные территории.

“This German Angst, this absolutely irrational fear that delivering Leopard tanks would provoke russia to escalate this war, is just ridiculous. Only this strategic step would allow the????????army to push out the ????????invaders in 2023 & free all the occupied lands”https://t.co/0JqpY9h64c pic.twitter.com/uMY5nJqpnR

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 23, 2023