Январь, 23 в 11:17

Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить боевые танки Leopard сразу после полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте заместитель министра иностранных дел Украины, экс-посол в Германии Андрей Мельник.

По его словам, Киев обратился к Берлину по поводу танков еще в начале марта 2022 года, а сегодня уже 334-е сутки войны. В связи с этим Мельник призвал Германию ускорить процесс предоставления танков Leopard.

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– Просто напоминаю: Украина официально обратилась к Германии с просьбой предоставить танки Leopard 3 марта 2022 года, на 7-й день после того, как Россия начала войну на уничтожение против украинской государственности и украинской нации. Сегодня 334-й день варварской российской войны. Может, пора ускорить этот процесс? – подчеркнул Мельник.

Он также обнародовал письмо в адрес немецкого правительства, в котором перечислены виды вооружения, о которых просила Украина, включая танки.

Just a kind reminder: Ukraine officially asked Germany to supply Leopard tanks on 3 March 2022, on the 7th day after russia started a war of annihilation against the Ukrainian statehood &????????nation. Today is the 334th day of barbarian????????war. Maybe it’s time to speed up this process? pic.twitter.com/C3N2C6pelT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 23, 2023

В комментарии газете Financial Times он назвал аргументы Берлина в вопросе танков “надуманными и неубедительными”.

– Аргументы, которые приводят немцы, надуманы и неубедительны. Эта немецкая тревога, этот абсолютно иррациональный страх, что поставки танков Leopard спровоцируют Россию на эскалацию этой войны, просто смехотворны, – отметил Мельник.

Замминистра добавил, что такой стратегический шаг, как предоставление танков, позволит украинской армии выбить российские оккупационные войска из Украины в 2023 году и освободить все временно оккупированные территории.

“This German Angst, this absolutely irrational fear that delivering Leopard tanks would provoke russia to escalate this war, is just ridiculous. Only this strategic step would allow the????????army to push out the ????????invaders in 2023 & free all the occupied lands”https://t.co/0JqpY9h64c pic.twitter.com/uMY5nJqpnR — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 23, 2023

Киев рассчитывает, что Германия предоставит Leopard 2 из собственных запасов и позволит другим странам передать эти танки Украине в рамках международной танковой коалиции. Германия как страна-производитель Leopard должна официально предоставить экспортное разрешение на поставки.

Решение по этому поводу ожидалось на восьмой встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн), которая прошла 20 января в Германии. Однако Берлин не разблокировал поставки танков.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин в ближайшее время примет решение о Leopard для Украины. Однако пока неясно, каким оно будет.

Параллельно глава МИД Германии Анналена Бербок заверила, что ее страна не будет отрицать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2, которые имеет на вооружении.