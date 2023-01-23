Январь, 23 в 6:32

Берлин в ближайшее время примет решение о танках Leopard для Украины

Решение о поставках немецких танков Leopard в Украину будет принято в ближайшее время, в любом случае.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ARD.

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Он считает, что в интересах Германии и Европы обдумать решение осторожно и взвешенно, а не в спешке или легкомыслии.

К таким факторам относятся последствия для безопасности населения Германии, ведь страна никак не хочет стать участником войны.

— Это не просто вопрос поставки или не поставки этих танков, но и взвешивание последствий бездействия, но и действия, — заявил Борис Писториус.

Министр обороны также отметил, что Германия уже передала Украине системы, вооружение и оборудование на сумму 3,3 млрд евро. Только Великобритания и США передали больше.

Писториус также сообщил, что планирует посетить Украину в течение следующих четырех недель.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не передает Украине танки Leopard, которые так просит президент Владимир Зеленский. Шольц подчеркнул, что Германия может все же передать, если только США передадут свои Abrams. Однако в Пентагоне отвергли такую возможность, потому что танки слишком тяжелы для перелета и им нужно специальное обслуживание.

Новый глава комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Майкл Макколл заявил, что важно, чтобы Соединенные Штаты объявили о поставках танков Украине, ведь это подтолкнуло бы Германию и другие страны сделать то же самое.

Источник: ARD