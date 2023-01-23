Міністр оборони України Олексій Резніков спростував інформацію про закупівлю продуктів для військовослужбовців за завищеними цінами.

У Facebook міністр зазначив, що вичерпну інформацію з документами він особисто представить народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ.

Міністр зазначив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

Зараз дивляться

– Минулого року ця сума складала 120 грн на військовослужбовця за добу. Цього року вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн. Номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник навіть менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%. Будь-яка господиня знає, як минулого року зросли ціни на різні види продуктів і яка була динаміка. Особливість контрактів Міноборони в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною. Тобто це також ризики, які бере на себе бізнес, – написав Резніков.

Міністр оборони додав, що харчування військовослужбовців здійснюється на основі каталогу продуктів, який включає понад 400 позицій. Ціни на одні й ті самі продукти у постачальників різні. Так само як відрізняються ціни у торговельних мережах. Вартість встановлюється на основі аналізу спеціальних експертних установ, зокрема Інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

– Наприклад, на картоплю встановлено діапазон від 7 до 36 гривень за кілограм, оскільки вона буває різних сортів. Це також один із продуктів, на які спостерігаються суттєві сезонні коливання ціни. Зараз у медіа дуже багато спотвореної інформації про ціни. Саме видання Дзеркало тижня через півтора дні після публікації вирізало кілька позицій щодо своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, за якими вже пішов найбільший розголос. На жаль, це зробили без пояснень. Розуміння некоректності щодо інших позицій теж прийде. Адже порівнюються незрівнянні речі, – наголосив він.

Очільник Міноборони також прокоментував аномальну ціну на яйця у контракті. За словами Резнікова, це “звичайна технічна помилка, якої припустився постачальник. Він зазначив ціну не за штуки, а за вагу яєць”.

За словами Резнікова, публічне вкидання інформації мало на меті підірвати довіру до Міноборони України перед Рамштайном.

Він наголосив, що витік документації відомства розглядатиметься як службовий злочин.

– Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом. Ця – дуже схожа на минулорічну, коли ми розбиралися з монополістом. Щось подібне було і восени, коли в управління Міністерству передали низку активів, критично важливих для обороноздатності. Нас абсолютно безпідставно атакували влітку, коли поширювали чутки про недостатній контроль над озброєннями. Тобто, нічого нового, – підсумував він.

Раніше у у ЗМІ поширили інформацію про закупівлю послуг для харчування військовослужбовців за завищеними цінами.