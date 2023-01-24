Январь, 24 в 18:10

Количество употребления украинцами мяса уменьшилось на 30%. Об этом в телемарафоне заявил руководитель ОС Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин.

— Рациональная норма потребления мяса – 90 кг на душу населения в год. Мы в активную фазу боевых действий ели где-то 67-68 кг. Сейчас едим на уровне 64-х, — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас украинцы предпочитают курятину, потому что она дешевле свинины и говядины.

Спад на спрос мяса связывают с тем, что из-за войны в стране люди стали меньше зарабатывать и больше экономить.

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Также эксперты отмечают, что после новогодних праздников цены на мясную продукцию немного упали, но к Пасхе снова могут подняться.

—В марте-апреле эта психологическая отметка — 200 грн за 1 кг мяса, скорее всего, будет перейдена, —добавил руководитель ассоциации мясной отрасли Олег Бабенко.

Ранее мы рассказывали, что с декабря 2021 года по декабрь 2022-го стоимость продовольственной корзины выросла в среднем на 38-39%. Хотя общий индекс инфляции немного меньше – примерно 30%.