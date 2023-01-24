Січень, 24 в 18:10

Кількість споживання українцями м’яса зменшилася на 30%. Про це у телемарафоні заявив керівник громадської спілки економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

— Раціональна норма споживання м’яса – 90 кг на душу населення в рік. Ми до активної фази бойових дій їли десь 67-68 кг. Зараз їмо на рівні 64-х,—ноголосив Олег Пендзин.

Також, експерт зазначив, що нині українці надають більшу перевагу курятині, бо вона дешевше за свинину та яловичину.

Спад на попит м’яса пов’язують з тим, що через війну в країні, люди почали менше заробляти та більше заощаджувати.

Зараз дивляться Також експерти зазначають, що після новорічних свят ціни на м’ясну продукцію трохи впали, але до Великодня знову можуть піднятися в гору. —Березень-квітень місяць, потрібно розуміти, що ця психологічна позначка у 200 грн за 1 кг м’яса скоріше за все буде перейдена, —додав керівник асоціації м’ясної галузі Олег Бабенко. Раніше ми розповідали, що від грудня 2021 року до грудня 2022 року ціни на продовольчий кошик зросли приблизно в середньому на 38-39%. Хоча загальний індекс інфляції трішки менший – приблизно 30%. Читайте На які продукти зросте ціна через відсутність світла та на скільки

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