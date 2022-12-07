Не лише передріздвяний попит: експерти про зростання цін на продовольчі продукти

Грудень, 07 в 14:42

Зростання цін напередодні свят – це традиційний сезонний ефект, який ми маємо щороку.

Про це заявив член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Коли ми оцінюємо реальну ціну з року в рік, то ми порівнюємо цифру, яка була рівно рік тому, щоб нівелювати сезонні коливання, – каже він.

За його словами, від грудня 2021 року до грудня 2022 року ціни на продовольчий кошик зросли приблизно в середньому на 38-39%. Хоча загальний індекс інфляції трішки менший – приблизно 30%.

Зараз дивляться

За словами Пендзина, на ціну продуктів однозначно буде впливати ситуація з енергоносіями. Це додатково стимулюватиме плюс 1-2% на місяць до ціни, що будемо мати.

— В нас традиційно овочі – лідер зростання. Цього року окуповані території не додали тих овочів до загального столу, які традиційно надходили. Частково ми переорієнтувалися на імпорт – він відверто дорогий. Ситуація з валютним курсом більш-менш стабільна, але все одно це дорожче, ніж було рік тому. Однозначно нічого дешевшати не буде.

Пендзин підкреслив, що наразі люди менше витрачають коштів на подорожі, товари довгострокового використання, як-от одяг та техніку. Це все показує, як змінилася структура наших видатків у зв’язку з воєнними діями.

— Традиційно передноворічний ажіотаж спричинює зростання цін на імпортні позиції: овочі та фрукти в середньому на 10%. Це традиційний спалах попиту, коли пропозиція нарощується, однак попит напередодні Нового року зростає, – сказав президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Що стосується традиційного борщового набору вітчизняного виробництва, як зазначив Баштанник, то тут не передбачається значного зростання на свята (на рівні 2-3%). За його словами, ціни на борщовий набір можуть зрости ближче до весни.