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Факты / Україна

Арест и залог в 100 млн: суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра инфраструктуры Лозинскому

Марта Бондаренко, редактор ленты
Василь Лозинський

Сегодня, 24 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила ходатайство детектива НАБУ относительно меры пресечения экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Так, Василий Лозинский, подозреваемый в получении взятки в размере $400 тыс. при закупке генераторов, теперь арестован, однако имеет право на внесение залога в сумме 100 000 472 грн.

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Подозреваемый был заключен под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

22 января Кабинет Министров Украины принял решение уволить Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

ФотоМинрегион

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