Січень, 24 в 13:36

Сьогодні, 24 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання детектива НАБУ щодо міри запобіжного заходу до організатора справи хабаря для ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Так, Василя Лозинського затримали за підозрою в отриманні хабаря у розмірі $400 тис. під час закупівлі генераторів. Організатора угоди з отримання неправомірної вигоди тепер за рішенням суду заарештовано, проте він має право на внесення застави у сумі 100 000 472 грн.

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Підозрюваного взяли під варту в залі суду. Термін утримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

Суд над самим Лозинським продовжується.

22 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення звільнити Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Фото: Мінрегіон