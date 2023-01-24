Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Экс-беркутовец сливал врагу позиции ВСУ в Донецкой области: его задержала СБУ

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Викна. Новости
СБУ затримали колаборанта
Фото: СБУ

Во время масштабных контрдиверсионных действий в прифронтовых районах Донецкой области Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника расформированного спецподразделения милиции — Беркут, корректировавшего врага.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

С начала полномасштабного вторжения мужчина начал собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.

Сейчас смотрят

Он объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Всю собранную информацию смс-сообщения передавал своей дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе. А в свою очередь передавала данные знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове.

Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

СБУ затримали колаборанта
СБУ затримали колаборанта
Экс-беркутовец сливал врагу позиции ВСУ в Донецкой области: его задержала СБУ / 4 фотографии

При задержании коллаборанта правоохранители обнаружили у него мобильный телефон и символику террористической организации “ДНР”. Мужчине сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: СБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка