Экс-беркутовец сливал врагу позиции ВСУ в Донецкой области: его задержала СБУ

Январь, 24 в 13:20

Во время масштабных контрдиверсионных действий в прифронтовых районах Донецкой области Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника расформированного спецподразделения милиции — Беркут, корректировавшего врага.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

С начала полномасштабного вторжения мужчина начал собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.

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Он объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Всю собранную информацию смс-сообщения передавал своей дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе. А в свою очередь передавала данные знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове.

Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

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При задержании коллаборанта правоохранители обнаружили у него мобильный телефон и символику террористической организации “ДНР”. Мужчине сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: СБУ