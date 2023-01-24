Экс-беркутовец сливал врагу позиции ВСУ в Донецкой области: его задержала СБУ
Во время масштабных контрдиверсионных действий в прифронтовых районах Донецкой области Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника расформированного спецподразделения милиции — Беркут, корректировавшего врага.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
С начала полномасштабного вторжения мужчина начал собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.
Он объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Всю собранную информацию смс-сообщения передавал своей дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе. А в свою очередь передавала данные знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове.
Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
При задержании коллаборанта правоохранители обнаружили у него мобильный телефон и символику террористической организации “ДНР”. Мужчине сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: СБУ