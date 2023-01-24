Під час масштабних контрдиверсійних дій у прифронтових районах Донецької області Служба безпеки України затримала колишнього співробітника розформованого спецпідрозділу міліції – Беркут, що коригував ворога.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

З початку повномасштабного вторгнення чоловік розпочав збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.

Зараз дивляться

Він об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за підрозділами українських військ. Усю зібрану інформацію смс-повідомленнями передавав своїй доньці, яка проживає у тимчасово окупованому Севастополі. А та, своєю чергою, передавала дані знайомому – учаснику окупаційного угруповання РФ на півострові.

Розвідувальні дані були потрібні ворогу для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Ексберкутівець зливав ворогу позиції ЗСУ на Донеччині: його затримала СБУ / 4 фотографии

Під час затримання колаборанта правоохоронці виявили в нього мобільний телефон та символіку терористичної організації “ДНР”. Чоловікові повідомили про підозру та вже обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте СБУ на Київщині затримала послідовницю херсонського колаборанта Стремоусова

Джерело: СБУ