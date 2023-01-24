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Факти / Україна

Ексберкутівець зливав ворогу позиції ЗСУ на Донеччині: його затримала СБУ

Анастасія Кожушко, регіональна журналістка програми Вікна. Новини
СБУ затримали колаборанта
Фото: СБУ

Під час масштабних контрдиверсійних дій у прифронтових районах Донецької області Служба безпеки України затримала колишнього співробітника розформованого спецпідрозділу міліції – Беркут, що коригував ворога.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

З початку повномасштабного вторгнення чоловік розпочав збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.

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Він об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за підрозділами українських військ. Усю зібрану інформацію смс-повідомленнями передавав своїй доньці, яка проживає у тимчасово окупованому Севастополі. А та, своєю чергою, передавала дані знайомому – учаснику окупаційного угруповання РФ на півострові.

Розвідувальні дані були потрібні ворогу для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

СБУ затримали колаборанта
СБУ затримали колаборанта
Ексберкутівець зливав ворогу позиції ЗСУ на Донеччині: його затримала СБУ / 4 фотографии

Під час затримання колаборанта  правоохоронці виявили в нього  мобільний телефон та символіку терористичної організації “ДНР”. Чоловікові повідомили про підозру та вже обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: СБУ

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