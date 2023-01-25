Карта боевых действий на 25.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 336-е сутки полномасштабной войны российские войска, несмотря на многочисленные потери, не прекращают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
На Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются.
Карта боевых действий в Украине на 25.01.2023
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Потери РФ на 25 января 2023
- личного состава – около 123 080 (+910),
- танков ‒ 3 161 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 6 307 (+23),
- артиллерийских систем – 2 154 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 450 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 220,
- самолетов – 290 (+1),
- вертолетов – 281,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 902 (+5),
- крылатых ракет ‒ 749,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 967 (+23),
- специальной техники – 194.
Полномасштабная война в Украине длится уже 336-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.