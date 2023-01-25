Январь, 25 в 6:35

На 336-е сутки полномасштабной войны российские войска, несмотря на многочисленные потери, не прекращают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются.

Карта боевых действий в Украине на 25.01.2023

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личного состава – около 123 080 (+910),

танков ‒ 3 161 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 6 307 (+23),

артиллерийских систем – 2 154 (+6),

реактивных систем залпового огня – 450 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 220,

самолетов – 290 (+1),

вертолетов – 281,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 902 (+5),

крылатых ракет ‒ 749,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 967 (+23),

специальной техники – 194.

Полномасштабная война в Украине длится уже 336-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.