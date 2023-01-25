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Факты / Україна

Карта боевых действий на 25.01.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 336-е сутки полномасштабной войны российские войска, несмотря на многочисленные потери, не прекращают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются.

Карта боевых действий в Украине на 25.01.2023

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  • личного состава – около 123 080 (+910),
  • танков ‒ 3 161 (+9),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 307 (+23),
  • артиллерийских систем – 2 154 (+6),
  • реактивных систем залпового огня – 450 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 220,
  • самолетов – 290 (+1),
  • вертолетов – 281,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 902 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 749,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 967 (+23),
  • специальной техники – 194.

Полномасштабная война в Украине длится уже 336-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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