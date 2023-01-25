Карта бойових дій на 25.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 25 в 6:35

На 336-ту добу повномасштабної війни російські війська, попри численні втрати, не припиняють наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються.

Карта бойових дій в Україні на 25.01.2023

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Втрати РФ на 25 січня 2023

особового складу ‒ близько 123 080 (+910),

танків ‒ 3 161 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 6 307 (+23),

артилерійських систем – 2 154 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 450 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 220,

літаків – 290 (+1),

гелікоптерів – 281,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5),

крилатих ракет ‒ 749,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23),

спеціальної техніки ‒ 194.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.