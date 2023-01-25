Карта бойових дій на 25.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 336-ту добу повномасштабної війни російські війська, попри численні втрати, не припиняють наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються.
Карта бойових дій в Україні на 25.01.2023
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Втрати РФ на 25 січня 2023
- особового складу ‒ близько 123 080 (+910),
- танків ‒ 3 161 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 6 307 (+23),
- артилерійських систем – 2 154 (+6),
- реактивних систем залпового вогню – 450 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 220,
- літаків – 290 (+1),
- гелікоптерів – 281,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5),
- крилатих ракет ‒ 749,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23),
- спеціальної техніки ‒ 194.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.