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Факти / Україна

Карта бойових дій на 25.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 336-ту добу повномасштабної війни російські війська, попри численні втрати, не припиняють наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються.

Карта бойових дій в Україні на 25.01.2023

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  • особового складу ‒ близько 123 080 (+910),
  • танків ‒ 3 161 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 307 (+23),
  • артилерійських систем – 2 154 (+6),
  • реактивних систем залпового вогню – 450 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 220,
  • літаків – 290 (+1),
  • гелікоптерів – 281,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 749,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23),
  • спеціальної техніки ‒ 194.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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