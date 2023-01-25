Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожертвовал на нужды армии $1 млн, который получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца.

Кто такой Григорий Степанец и в каких отношениях прибывал с Залужным при жизни — читайте дальше в материале.

Григорий Степанец родился в 1938 году в Виннице. Его отец воевал во Второй мировой войне и погиб в октябре 1941 года.

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Григорий с матерью были эвакуированы на Урал. Там они голодали. После войны они вернулись в Винницу. В городе тогда так же было очень мало еды. Выжили только благодаря дяде, который воевал и был ранен, потерял ногу. Он делился с ними военным пайком.

Степанец в 1956 году окончил школу с золотой медалью и поступил в Московский государственный университет имени М. Ломоносова. Высшее учебное заведение окончил с отличием, получив степень магистра по математике, степень магистра по химии и степень кандидата наук по физической химии.

Он свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками, перевел несколько книг.

После окончания университета Степанец работал научным сотрудником в университете, а затем — в нескольких различных учреждениях старшим системным программистом и аналитиком.

Работал в Геофизическом научно-исследовательском институте в Москве. Потерял должность после того, как подписал письмо в поддержку диссидентов. Тогда Степанца уволили по сфальсифицированному поводу, он подвергся преследованиям КГБ.

Ситуация изменилась после прихода к власти Михаила Горбачева. В это время Григорию Степанцу дали разрешение на выезд из Советского Союза.

В 1989 году он приехал в Соединенные Штаты и начал работать в Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, разработчиком программного обеспечения. Вместе с другим коллегой изобрели патент, переданный Microsoft на декодирование кодов данных переменной длины.

В некрологе на сайте американской мемориальной службы Dignity Memorial говорится, что Григорий Степанец умер 24 октября 2022 года в Редмонде (штат Вашингтон, США).

Судя по некрологу, жена умерла за день до самого Степанца, 23 октября 2022 года.

На странице мемориальной службы оставил сообщение, очевидно, зять супругов Дин Батлер:

– Алла и Григорий — вы были необычайной парой.

У Григория и его жены Аллы, с которой они познакомились в 1959 году, остались дочь, внук и правнук.

Как рассказали родственники Григория Степанца, “с любовью Григория к Украине можно сравнить только его любовь к растениям и деревьям”.

Кем приходился Степанец Залужному

Степанец не был родственником Залужного, а наследство стало символическим и довольно неожиданным жестом для самого генерала. Стоит отметить, что Степанец завещал по $2 млн двум украинским университетам (Национальному университету Киево-Могилянская академия и Украинскому католическому университету).