Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пожертвовал $1 млн, полученных в наследство, на нужды армии.

Об этом первой сообщила американская газета The New York Times.

— Больше всего пожертвований от частных лиц сделал главнокомандующий украинской армии генерал Валерий Залужный, который в этом месяце передал военным 1 миллион долларов из наследства, которое он получил от американца украинского происхождения Григория Степанца, сообщила семья Степанцов, — говорится в статье газеты.

The NYT добавила, что в пресс-службе Вооруженных сил подтвердили факт пожертвования.

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В то же время Факты ICTV направили запрос о наследстве Залужному к пресс-секретарю главнокомандующего Вооруженных сил Людмиле Долгановской.

На вопрос, передал ли $1 млн Валерий Залужный на нужды Вооруженных сил, Долгановская ответила утвердительно.

— Да, это правда. Собственно, он все наследство направил на счет НБУ для нужд армии, — ответила пресс-секретарь Залужного.

Напомним, почти 60% украинцев считают главным политиком 2022 года президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.