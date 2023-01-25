РФ планирует завезти на Запорожскую АЭС ремонтников из Беларуси — Энергоатом

Январь, 25 в 16:55

Острый дефицит кадров на захваченной Запорожской АЭС вынуждает Россию вербовать специалистов даже на территории Беларуси.

По данным Энергоатома, страна-агрессор планирует завезти на украинский атомный объект около 150 ремонтников, которые работали на Белорусской АЭС, поскольку сама не способна ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

Они нужны для того, чтобы на скорую руку чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же оккупанты и устраивают.

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Украинских атомщиков россиянам не удается склонить к сотрудничеству ни обещаниями “выгодных условий”, ни запугиваниями, ни удерживанием в плену. Поэтому квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает.

На днях Россия обвинила Украину в якобы хранении оружия на атомных электростанциях. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг эти заявления, напомнив, что именно РФ захватила ЗАЭС.

Источник: Енергоатом