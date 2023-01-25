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Факти / Україна

РФ планує завезти на Запорізьку АЕС ремонтників із Білорусі – Енергоатом

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

Гострий дефіцит кадрів на захопленій Запорізькій АЕС змушує Росію вербувати фахівців навіть на території Білорусі.

За даними Енергоатому, країна-агресор планує завезти на український атомний об’єкт близько 150 ремонтників, які працювали на Білоруській АЕС, оскільки сама не здатна ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

Вони потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, які виникають внаслідок обстрілів, які самі ж окупанти й влаштовують.

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Українських атомників росінам не вдається змусити до співпраці ні обіцянками “вигідних умов”, ні залякуваннями, ні триманням у полоні. Тож кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує.

Днями Росія звинуватила Україну в нібито зберіганні зброї на атомних електростанціях. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував ці заяви, нагадавши, що саме РФ захопила ЗАЕС.

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Обладнання ЗАЕС деградує, РФ не може запустити жоден блок – Енергоатом

Джерело: Енергоатом

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